J Balvin de nuevo en playlist de Obama

Los gustos musicales del ex presidente Obama, volvieron a clasificar a J Balvin en su lista.

Los playlist listados de preferencias musicales, se vuelven tendencias cuando son publicados por celebridades o famosos. Desde el 2018, Barack Obama, publica las canciones que prefiere escuchar con su familia y el colombiano J Balvin, tiene un privilegio pues al clasificar con alguno tema propio o colaboración como en este caso “One Day” al lado de Dua Lipa, Bad Bunny & Tayni.

El mensaje de Barack Obama en el cual etiqueta a la Convención Demócrata USA dice: “Durante los últimos meses, he pasado mucho tiempo escuchando música con mi familia. Quería compartir algunos de mis favoritos del verano, incluidas las canciones de algunos de los artistas de esta semana”. El tema “Un día” (One Day) lleva en más de 55 millones de visualizaciones y con esta preferencia del playlist, seguramente le permitirá continuar en el No.1. en la tercera semana de estreno. Ya que ajustó más de 100 Millones de reproducciones combinadas en las dos primeras semanas del lanzamiento, recibiendo Certificación Doble Platino por la RIAA en Estados Unidos.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR

— Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020