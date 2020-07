Después de participar en “Troll2 World Tour“, J Bavin se sumerge en la música de Bob Esponja.

J Balvin no para y esta vez está con Bob Esponja en “Sponge On The Run“, la nueva película del divertido personaje del fondo del mar donde aporta su voz en el primer tema de la banda sonora llamado “Agua“. En esta aventura, lo acompaña el productor y cantante puertorriqueño Tainy en el sencillo ambientado en el mundo del famoso personaje animado, donde el género urbano hace incursión para decir “que debajo del agua hay una fiesta” donde se menciona a Calamardo y Patricio su compañero de aventuras, resaltado que todos disfrutan “como pez en el agua” viviendo en una piña entre otros detalles de la divertida serie Nickelodeon que sala por segunda vez a la gran pantalla.

Aún es un secreto quienes harán las voces en español y si a J Balvin como en Trolls, se le invitó a ser parte del doblaje de Bob Esponja “Sponge On The Run” como lo hizo en Troll2 donde no solo actuó también cantó. Esta nueva película, no llegará a cines como estaba programada y hará lo mismo que la anterior aventura animada de Universal Pictures, se hará en el 2021 de forma digital a través de las plataformas Premium Video on Demand y CBS All Access debido al cierre de las salas de cine en el mundo.

Balvin y Tainy Agua Bob Esponja

J Balvin orgulloso con Bob Esponja canta con Tainy