El cantante Carlos Vives publicó una fotografía en la que salía junto a su hijo. El artista samario sorprendió a sus seguidores mostrando su nuevo y atrevido look. Muchos de ellos le preguntaron por su cabellera frondosa.

“Este ‘man’ es un bacán y es tan anfibio como yo, Pedro Vives”, escribió el intérprete de ‘La bicicleta’ en la imagen, donde sale con su cabello corto peinado hacia un lado. En el post se pueden leer algunos de estos comentarios: “Idéntico a ti”, “te ves mucho mejor con el cabello corto”, “Carlitos definitivo: lo tuyo es el cabello corto”, “parece tu gemelo”, entre otros.

Lea también: FOTOS. Alejandro Riaño mostró a sus gemelos desde el hospital





Hace poco, se conoció una foto de 1996 en la que salía Claudia Elena Vásquez junto a Carlos Vives, el mismo día que lo conoció. “Yo viajaba a Miami a unas fotos y era la nueva Srta. Colombia y me encontré con Carlos en el avión… Mi chaperona me dijo ‘tómate una foto con él que es mi amigo’ y yo no podía más de la pena. Los que me conocen saben como soy… Ya todo lo demás es historia”, narró la madre de los dos hijos de Carlos Vives, Elena y Pedro.