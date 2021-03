Humorista de ‘Sábados Felices’ terminó su proceso de rehabilitación por alcohol y será consejero en prevención de adicciones

El humorista Mauricio Núñez, más conocido como ‘Chester’ en el programa del Canal Caracol ‘Sábados Felices’, dio a conocer que terminó su proceso de rehabilitación por alcoholismo y se está preparando para ser consejero en prevención de adicciones.

Así lo informó el programa de entretenimiento ‘La Red’, en donde se conoció que el humorista le confesó al programa que su primera borrachera fue a los 9 años y hasta lo tuvieron que hospitalizar; asimismo, contó que en la universidad su consumo de alcohol era muy frecuente y hasta tuvo peleas a causa de lo mismo.

Sin embargo, decidió ingresar a una fundación que atiende a personas con adicciones y fue allí donde empezó y terminó su proceso de rehabilitación con una serie de terapias. Ahora, según el medio citado, se prepara para ser consejero en prevención de adicciones y ayudar a más personas.

Es de resaltar, que ‘Chester’ también confesó en el medio citado que su familia también fue su gran motivación para salir de su adicción, pues estas palabras le causaron eco: «Me doy cuenta con mi esposa y mis hijos casi llorando con cara de decepción me dicen «cambia, no queremos un papá alcohólico, no queremos un papá borracho»».

