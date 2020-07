A la presentadora Catalina Gómez la han criticado últimamente por algunas fotografías en la que luce muy delgada, cientos de seguidores han demostrado su preocupación luego de que Catalina mostrara sin filtro su actual estado físico.

A través de sus historias de Instagram, Catalina le aclaró a sus fans: “esta soy yo sin Photoshop, sin nada. Siempre he sido así (…) Yo amor estar así súper huesuda, pero bien nutrida que es lo importante”.

“Yo amo estar delgada, me gusta y no busco estar así, a mí me gusta comer de todo (…) soy una constitución súper chévere, hago ejercicio y también me gusta hacerme masajes porque me gusta como siento, es un tema como de estado de ánimo y de bienestar”, recalcó la presentadora.

