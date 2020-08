Hoy es el día de “La Liendra” y su debut como cantante

Este 29 de agosto, Mauricio Gómez conocido como “Liendra” hará su debut como cantante.

No es broma y él lo anuncio con una gran campaña, “La Liendra” debuta este 29 de agosto como cantante al lanzar un tema autobiográfico con toque urbano y en que invirtió más de $40 millones de pesos. “Mauricio” es el tema que el instagramer bautizó para contar su historia en un video clip rodado como el dice “con los mejores” en los estudios de 36 grados de propiedad del novio de Daniela Ospina, la ex de James Rodríguez. Una fuente que hace parte de la productora 36 grados, nos aclaró que a través de uno de los socios de la compañía audiovisual, “él sólo alquiló estudio y equipos, para que no haya malos entendidos” si ellos no lo promocionan en sus redes ya que que Liendra lo promociona con bombos y platillos porque en ellos Nicky Jam, Juanes, Greeicy Rendón, y J Balvin han hecho sus producciones recibiendo premios internacionales.

La Liendra, espera que sus “liendritas” seguidores que en solo instagram suman 4.8 millones en su cuenta oficial y otras que le hacen seguimiento a sus locuras de vida, sean los cómplices de “Mauricio” que este 29 de agosto a las 7:00 p.m. saltará a las redes sociales y dejen sus comentarios. El promo del mismo, anuncia que una historia de la vida real llegará con su sello. Minuto 30, estará con la Liendra este lunes 31 de agosto en una entrevista donde descubriremos aspectos de su vida y preguntas “pikantes” sobre su fama.