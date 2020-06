‘Hollywood’ abre el viernes 12 de junio

Desde los Ángeles, Juan Carlos Arciniegas de “Showbiz” compartió detalles de la apertura cinematográfica.

Este viernes, “si todo sale bien” será la apertura de los cines en Hollywood y algunas ciudades en los Estados Unidos. El periodista colombiano, que dirige y conduce uno de los más afamados espacios del entretenimiento en CNN en Español, contó a Minuto 30 en entrevista exclusiva que las salas abrirían en un 25% con un futuro no muy alentador en asistencia ante las perdidas de más de “$2.000 millones de dólares debido al Covid 19. Por si fuera poco, habrá cambios en los rodajes tanto de cine y televisión, que de acuerdo a la actriz Roselyn Sánchez, su esposo que participa en la serie “The Rookie” volvería a un confinamiento de producción en un hotel y así continuar su trabajo por varios meses con estrictas medidas de bioseguridad.

Arciniegas, se refirió que serán tanto los cambios que a los actores en los rodajes, les entregarán el almuerzo en bolsas, no habrá catering, no besos o escenas románticas y hasta que es posible que se diseñen unos lentes para que no haya contactos de fluidos al compartir parlamentos. Durante la amena conversación que concedió, habló de los estrenos aplazados, lo que opina de los Festivales y como la moda entre otros detalles del entretenimiento cambiarán radicalmente.

Vea la entrevista con Juan Carlos Arciniegas el “Ojo Crítico” CNNE / Showbiz