A través de las redes sociales Mau Montaner, hijo de Ricardo Montaner, le contó a sus fans que dio positivo a Covid-19. El integrante del dúo de pop ‘Mau y Ricky’ agregó que sus síntomas no han sido tan fuertes.

“Los amo… se que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios pero quería contarles pa que supieran que estoy bien! Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes”, anunció Mau en el Instagram de la agrupación.

El cantante anunció que se ha mantenido alejado del teléfono debido a su recuperación que, por fortuna, ha sido muy tranquila, ya que presentó muy pocos síntomas. Recordemos que hace poco murió uno de los empleados de la familia Montaner debido al covid-19.