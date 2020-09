Hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal “no será bautizado”

Mateo Carvajal confesó que no bautizará a su hijo y él deberá tomar la decisión cuando esté más grande / Foto Redes Instagram.

Mateo Carvajal confesó que por el momento Salvador su hijo no llegará a la Pila Bautismal.

El ex participante del Desafío Mateo Carvajal, se volvió a confesar con sus seguidores en instagram y esa vez habló de temas religiosos, los cuales hacen parte de su pensamiento y filosofía de vida que comparte al parecer con Melina Ramírez sobre Salvador su hijo. Ante la pregunta sobre cuándo sería el bautizo de “Salva”, él respondió que: “más adelante, cuando Salvador esté más grande y quiera elegir su camino espiritual, él cuenta con nuestro apoyo, pero en el momento no lo pensamos bautizar”.

Los comentarios a la respuesta de Mateo Carvajal, surgieron de inmediato como “padres modernos” con Melina Ramírez, otros más conversadores se escandalizaron por este pensamiento, más que el proviene de una familia paisa muy tradicional. Melina en diciembre del 2019, tenía claramente esta decisión y otras sobre su hijo al compartir un post con él en que expresó: “hoy te libero hijo de cualquier carga ancestral, elijo amarte y que me ames libremente para que puedas cumplir con tu proceso! Limpiamos las energías de Salvador utilizando flores amarillas, cuarzo rosado y amatista, enviamos al fuego todo aquello que no le pertenece. .Si no creen en esto, por favor respétenlo. Es un mensaje de amor para que los niños crezcan felices sin ser producto de traumas que sus papas nunca decidieron sanar”. La sinceridad de Mateo siempre ha sido aplaudida y más que como influencer nuca ha escondido nada y demuestra el verdadero amor por su hijo.

