Hija de Marbelle destapó vida íntima y familiar

Angie Cardona la hija adoptiva de Marbelle, decidió destapar su relación sentimental y más.

La hija adoptiva de la Reina de la Tecno Carrilera, decidió contar algunos detalles de su vida íntima al compartir con una pareja del mismo sexo y ser madre hace unos meses. Angie Cardona, la hija de Marbelle salió oficialmente del closet al responder varias preguntas en instagram a sus seguidores quieres fueron directos y quisieron conocer aspectos de su vida y lo que piensa su mamá.

Cardona, directamente al lado de Johanna León quien es el “Padre” de su hijo la acompañó y estas fueron algunas respuestas. Lo primero que tenía el morbo de sus seguidores era qué pensaba la cantante de su pareja, a lo que Cardona respondió que “Marbelle no tiene problema con su relación, y por el contrario, siempre ha respetado sus decisiones”. Ella se conoció con su pareja en un bar donde era su Jefe y allí nació el amor con León. También expresó que si quiere tener hijos pero no dio detalles de cómo fue su embarazo o quien fue la persona que donó su esperma para concebir al bebé que hoy alegra sus vidas. Por el momento, la abuela Marbelle no conoce al nieto por los días de confinamiento y cuidado que han llevado.