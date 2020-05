Frida Sofía volvió a arremeter contra Alejandra Guzmán: “embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína”

Recientemente la polémica entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se volvió a reavivar debido a varias declaraciones de la joven de 28 años quien aseguró que su madre se drogaba cuando ella era una niña, incluso cuando estaba embarazada de ella.

Sofía comentó para la revista TvNotas de México que “crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos feos, como cuando ella fumaba y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo no tenía como 5 años”.

Remató su declaración asegurando que “incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína, pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasaba cualquier cosa”.



Tras esto insistió en que su madre tuvo una relación con su exnovio Christian Estrada.

En respuesta a dichas declaraciones la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram, donde aseguró que “yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, lo puedo jurar por Dios, por mí, por todos mis fans que me aman y me apoyan”.

Desmintió que todo lo que le acusa es falso y aseguró que ha intentado reentablar una relación con su hija pero ella la tiene bloqueada de su vida por completo.