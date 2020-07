Freno en seco a autocinemas por covid

Después que se anunciaba la apertura de autocinemas en varias ciudades del país, el Gobierno Nacional les puso reversa.

Como un “freno en seco” fue tomada la medida del Gobierno Nacional, hecha a través de Fernando Ruiz Gómez, Ministro de Salud, compartió la circular externa 0034 del 21 de julio de 2020 enviada a los alcaldes de municipios y distritos del país, en la que expresa: “en atención a las múltiples consultas tanto de la ciudadanía como de las entidades territoriales, exhorta a estas a abstenerse de autorizar actividades de exhibición cinematográfica y de espectáculos públicos de las artes escénicas, tanto en salas de cine y teatros en espacios cerrados, como las modalidades de autocine y autoespectáculos, hasta tanto el Gobierno nacional faculte esta actividad…”. Un freno que ni Procinal, Cine Colombia, Cinepolis, Cineland y Royal Films los exhibidores más importantes del país esperaban ya que le están apostando a los autocinemas como una forma de reactivar el cine. Procinal por ejemplo, ya estaba funcionando con gran aceptación y sus protocolos habían sido autorizados por el mismo Ministerio, Royal iniciaba labores esta semana y Cine Colombia, estaba listo.

Este freno en seco, se suma a los cuatro meses sin actividades de la industria cinematográfica y entretenimiento. “Si bien los autocines no son la panacea de ventas, eran la oportunidad para que los exhibidores generarán algo de ingresos, en un año en el dejarán de asistir más de 58 millones de espectadores a las salas de acuerdo a cuadros de asistencia 2019. El Presidente de Cine Colombia, Munir Falah, dejó una reflexión frente a la medida con estas palabras: “Lamento la decisión del Gobierno Nacional de prohibir los autocines, por considerar que implica aglomeración de personas dentro del vehículo. No se tuvo en cuenta que la intención era atender a grupos familiares, que de por sí viven bajo un mismo techo”. El argumento del Ministerio fue: no se puede manejar un distanciamiento importante dentro de los automóviles. Entendemos que aunque puede ser el mismo grupo familiar, la indisciplina social en algunos territorios, puede llevar al contagio.

Freno en seco a autocinemas