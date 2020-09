La cantante y actriz Selena Gómez reveló en 2017 que recibió un trasplante de riñón de su amiga cercana y también actriz Francia Raisa. Tres años después, quiso compartir con sus fans cómo luce la cicatriz que le quedó tras la cirugía.

A través de su cuenta de Instagram Selena confesó: “cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en las fotos, así que me puse cosas que la cubrirían” y recalcó que “ahora, más que nunca, me siento segura de quién soy y de lo que pasé… y estoy orgullosa de eso”.

La actriz salió en la postal vestida con un traje de baño azul, en ella detalló lo difícil que fue al principio mostrar su cicatriz.

