El cantante de música vallenata Nelson Velásquez se cansó de tanta crítica y burla debido a como usa su cabello y su barba, con un largo escrito le respondió a esos ‘mala leche’ que se la tiene ‘montada’ por su look.

“Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada”, expresó el cantante.

Ante las críticas que recibe a diario, Nelson habló sobre la supuesta peluca que lleva. “¿Que qué me echo o que si es un peluquín? Tanta mala intención e ignorancia junta, con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos pendientes de mi pelo o de mi gorra”.

Al parecer, con molestia le dijo a esos ‘criticones’: “¿Saben que me echo? Lo que me da la gana, lo que yo quiera, porque yo decido qué me pongo o que no, porque si yo me siento bien así es lo que me importa”.

Por último, le dijo a esos que no lo dejan vivir en paz que lo “critiquen cuando cante mal, que esa es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o como me vea es mi problema y al que no le gusta cómo me veo que no me siga”.

