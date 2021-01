El cantante The Weeknd presentó el video de su canción ‘Save Your Tears’, del álbum After Hours, donde sale su rostro grotescamente deformado. Su evidente cambio físico causó revuelo en redes sociales.

Entre los cambios se nota la nariz más delgada, labios inflados, cicatrices de cirugías, las mejillas muy hinchadas y pómulos. Los internautas criticas mientras que otros han sacado memes. “¡¿Por qué The Weeknd se ve así en el video de Save Your Tears ?! No me gusta”, se preguntas en redes sociales.

El cantante, compositor y productor canadiense al parecer tuvo un excesivo de bótox, ya que sus labios se ven más voluptuosos y los pómulos bastante notorios.

Ásí fue el cambio The Weeknd, con botox y piel estirada: