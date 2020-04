FOTOS: Lina Tejeiro dice estar ¡SOLA Y RESIGNADA! y así lo mostró en sus redes

La actriz Lina Tejeiro quedó en evidencia por un trino que tiene a todos hablando, donde asegura que está y siempre ha estado sola.

Lina había dado atisbos de lo que sería su nueva etapa romántica con el cantante Andy Rivera, con quien se ha dejado ver muy cercana y con el que ha alborotado a todos sus seguidores.

Luego de esto, la misma madre de Lina, Biviana Tejeiro, afirmó que estaba feliz con la felicidad de sus hijos y con las relaciones que ellos tengan, dando a entender que no tiene ningún problema con que la actriz y el cantante estuvieran de nuevo juntos (asunto que antes le aterraba).

Pero ahora la misma Lina volvió a tirar todo a la basura con el siguiente trino: “Después de todo siempre he estado sola, no se de que me quejo. 🤷🏻‍♀️”, lo que daría a entender que: o Lina nunca volvió con Andy o se reencontraron y volvieron a terminar, pues dichas palabras lo dicen todo.

Además de este trino, Lina también publicó en sus historias de Instagram una leyenda que dice: “Estoy cada vez más segura de que la gente no es mala, es infeliz. El que verdaderamente es feliz, no tiene ganas de molestar y mucho menos odiar”.