La modelo, presentadora y exreina de belleza, Valerie Domínguez, está de cumpleaños este 12 de enero y al llegar a los 40 será madre por primera vez; aunque la modelo dice que ha recibido fuertes críticas por su estado a esa edad, dio a conocer cuatro lecciones de vida que compartió a través de su cuenta de Instagram.

Y es que según Domínguez: “Más de una vez tuve que oír: “oyeeee a ti como que te dejó el tren ? Pues corazón, te cuento que la vida es más sabrosa cuando no comparas el horario preestablecido, sino cuando tienes la libertad de escoger cuando, a que hora y si realmente te quieres montar en ese tren? Si antes les decía que todo llega cuando tiene que llegar, HOY con más razones lo confirmo.”, fueron las palabras que la futura madre le respondió a quienes la critican y publicó el mensaje con fotografías en unos rieles.

Asimismo, en las últimas horas la exreina publicó fotografías de su barriga pintada de color rojo con la expresión: “Feliz cumpleaños” y las acompañó con las que ella dice son cuatro lecciones de vida (una por cada década), llegando a los 40: “1. Ten claro tu valor, ese no es negociable y no se construye con la percepción que los demás tengan sobre ti. 2. Lo urgente no es lo mismo que lo importante. Asegúrate que el único recurso que no se puede recuperar, ósea tu tiempo, sea bien invertido. 3. Construye tu “village/aldea” y rodéate de gente que te aligere el espíritu. 4. Déjate sorprender! Aunque los planes son importantes para proyectarte, recuerda que todo tiene su ritmo y su tiempo, a pesar de que tú quieras acelerarlo. PD: Nunca pierdas a tu niñ@ interior por más años que tengas!!!”.

Recordemos que el primer bebé que espera la modelo es fruto del amor con su pareja, Juan David ‘El pollo’ Echeverry y quienes se han visto muy enamorados y activos en sus redes sociales tras dar a conocer la noticia del embarazo.