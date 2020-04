FOTOS: Drake mostró su mansión y la comparan con un ¡CENTRO COMERCIAL!

El rapero Drake decidió mostrar parte de su mansión en Toronto, Canadá, a la revista Architectural Digest y las reacciones que generó son épicas, pues la casa parece de todo menos una residencia “normal”.

Drake recibió a la publicación estadounidense y dejó que retrataran los mejores ángulos del gran palacio donde vive, en el que se observa todo tipo de decoración, desde minimalismo clásico hasta psicodelia sesentera, todo distribuido de la mejor manera para el deleite del artista.

Dicha revista y el mismo rapero publicaron algunas fotos del editorial en sus respectivas cuentas oficiales de redes sociales y los cibernautas no tardaron en reaccionar de todas las formas. “La casa de Drake es el mejor hotel de Las Vegas que haya visto”, “la casa de Drake se construyó como una tienda de ‘retail‘”, “es atemporal. Será fea cuando sea que se mire”, “la casa de Drake tiene todo el encanto de esos lujosos centros comerciales que uno tiene que atravesar entre los hoteles casino de Las Vegas” y “Drake conoce las tendencias de moda. Su nueva casa tiene una gran lámpara con el tema del coronavirus” fueron algunas de las frases que los usuarios compartieron en Twitter.

“Because I was building it in my hometown, I wanted the structure to stand firm for 100 years. It will be one of the things I leave behind, so it had to be timeless and strong.”

