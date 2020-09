FOTOS: ¿Cómo se ve?, Farina sorprendió con nuevo ‘look’ y causó sensación en redes sociales

La cantante Farina dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que se cambió el ‘look’ y ahora tiene capul y larga cabellera negra, lo que causó ‘sensación’ en sus redes sociales, pues dicen que no deja de verse bien.

Y es que la cantante ha tenido diversos tonos de cabello y estilos que la hacen ver única y estar en la mira de sus seguidores y del mundo de la música.

Recordemos que Farina ha dado mucho de qué hablar por estos días debido a que se preguntan por qué no ha escalado más en el mundo musical, producto del talento que tiene para cantar e improvisar.

Los comentarios de los seguidores de la cantante no se dieron a esperar con este cambio de ‘look’, estos son algunos: “Mamasita La Más Dura De Todas”, “Que hermosa”, “Que bonito que tú no tengas no comparación, ni rivales, ni competencia porque eres auténtica”, “La perfección hecha mujer”, “Que flow”, “Divina”, “Siempre imponiendo tendencia”, “Que look tan hermoso”, “Waoooo”.

