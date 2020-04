FOTO: Martina La Peligrosa se la “vaciló” en Instagram con un vestido de baño que casi ¡NO LE TAPA NADA!

La cantante Martina La Peligrosa se dejó ver más sensual que nunca en Instagram con este vestido de baño enterizo de muy poca tela con el que mostró todos sus atributos ocultos.

“Yo no soy ni grandota ni nalgona, esta foto ‘sedsi’ es solo pa’ decir que todo depende de donde se mire… Ah y que me la vacilo, que si no me lo dicen me lo digo. 😂 Baiiiii trasnochadxs”, escribió la artista en su publicación.

En la imagen contrapicada Martina muestra sus grandes atributos, pues el traje de baño blanco deja ver casi todo su busto y le redondea su cola de gran tamaño.