FOTO: ¡”Es lo más normal del mundo”! Yuli Ferreira amamanta a su hijo en ‘público’ sin ‘tapujos’ pero le dicen que ya está muy grande

Por medio de una foto en su cuenta de ‘Instagram’ la actriz Yuli Ferreira publicó el momento que define como “de los más hermosos que tiene una madre con sus bebé”, en donde se le ve amamantando a su hijo -David- de año y medio.

Y es que a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que acaba de pasar, la actriz quiso mostrar ese momento con su hijo sin ‘tapujos’ y con un emotivo mensaje en donde expresa que ” La leche materna es creación de Dios y eso la hace perfecta e inigualable, además es la forma original de alimentación de un bebe, no es nada nuevo…”.

Sin embargo, la actriz también resalta que para muchas personas “hacerlo en público es un acto repudiable, siendo un acto de amor puro y lo más normal del mundo”; por esta razón, Ferreira también hace un ‘llamado’ a las madres para que reflexionen sobre este proceso, hablando sobre los beneficios que tiene la leche materna.

La actriz dice dar pecho no hace a una mujer buena o mala madre y que cada una tiene derecho a tomar las decisiones que mejor le parezcan, pero sí resalta los beneficios que tiene la leche materna, expresando que: “proporciona nutrientes necesarios, fortalece el sistema inmune y digestivo y al momento de consumir si lo hacemos directamente del seno no hay riesgo de contaminación”.

Finalmente, la actriz resalta que en muchas ocasiones la falta de información y conocimiento, hace que las mujeres no amamanten a sus hijos.

Sin embargo, los comentarios de los seguidores de la actriz no se hicieron esperar y le escribieron que: “Así tan grande que está nada que ver…”, “Que mal poner una foto dándole pecho a tu bebé eso está mal que ridícula”, “No todas las madres pueden lactar a sus bebés y eso no quiere decir que no tengan esa conexión de la que ustedes tanto hablan”, “Que hermosura”.

Vea la foto: