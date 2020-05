FOTOS: Con brasier ‘transparentoso’, Madonna generó controversia tras publicar atrevida postal en Instagram

La cantante estadounidense Madonna generó controversia tras publicar una atrevida fotografía en Instagram, posó con un brasier ‘transparentoso’ que le dejaba ver sus pezones.

Madonna sale sentada en un sillón con una tanga de color negro y un brasier transparente en la que deja ver sus pezones. A sus 61 años, la postal de la ‘Reina del pop’ esta por alcanzar un millón de ‘Me gusta’.

La imagen fue publicada con este escrito: “mi situación de vestuario actual… Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles de que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!”.