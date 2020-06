F9, Rápidos y Furiosos, estrena el primer tema de la banda sonora.

La saga Rápidos y Furiosos, que se apresta a la novena entrega y se identifica comercialmente como “F9” estrenó el primer single de la banda sonora, luego de haber hecho antes de Covid-19 una presentación en Miami ya que su estreno estaba planeado para el verano 2020 y ahora será en abril 2021. Vin Diesel, actor y productor de la misma no contaba con la pandemia y menos con el cierre de las salas por lo que las estrellas de la película, han estado esperando pacientemente actividades promocionales. Precisamente este adelanto de Young Boy & Lil Baby llamado “One Shot” es la segunda actividad de año de la franquicia que ha ganado más de $6.000 millones de dólares. En el pasado los temas de Rápidos y Furiosos, alcanzaron en Billboard el Top 20 latinas y el top 40 de canciones más escuchadas con Danza Kuduro de Don Omar; y el gran número uno con See You Again del soundtrack de Rápidos y furiosos 7.

Con la estrategia publicitaria”THE ROAD TO F9” continúa la exitosa alianza entre Atlantic Records y Universal Pictures, quienes esperan que la película tenga la senda de éxito con las imágenes del trailer y ahora con el primer tema “One Shot“.

