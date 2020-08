Ex Salserín se pasó con comentario sexual

EX SALSERÍN VELASCO SE PASÓ CON DANIELLA ÁLVAREZ FOTOS REDES

Con el comentario “Más de uno la pone en 3”, ex Salserín insultó a Daniella Álvarez.

René Velaszco, recordado por ser uno de los integrantes de la banda Salserín, se pasó con un comentario sexual en las redes sociales de Daniella Álvarez, la ex Señorita Colombia y quien ahora por su historia está en el corazón de los colombianos. “Más de uno la pone en 3” fueron las duras palabras que el artista, dejó en una de las fotos de la portada Aló que compartió Daniella y la revista. La connotación sexual fue evidente y de inmediato, miles de fans reconocieron el autor del pesado comentario que no pasó desapercibido y más al ser una “celebridad”.

El ex Salserín, ha ofrecido excusas en las últimas horas luego de ver que la embarró con sus seguidores en Colombia: “Hice un comentario desafortunado en una publicación de Daniella Álvarez, una mujer símbolo de lucha y de superación, a quien le envío un abrazo y mi admiración. Quizás lo hice basado en mi humor, que suele ser bastante negro, y me agarro de ahí para reírme, más no burlarme de las circunstancias”.