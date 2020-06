EX DE JESSI URIBE DEMANDARÁ A VEA TUTELA DICE QUE ELLA NO AUTORIZÓ EL USO DE IMAGEN DE SUS HIJOS

La Ex de Jessi Uribe, Sandra Barrios demandará a medio que usó fotos de sus hijos.

La Revista VEA, será demandada por ex de Jessi Uribe, quien está molesta porque en el especial de padres de la publicación aparecieron sus hijos sin su autorización respectiva. Fredy Gómez, abogado y representante legal de ella, será quien lleve el litigio con una acción de tutela, “que afirma que nunca dio vía libre para hacerle promoción” con sus hijos como un padre ejemplar en la Edición Padres VEA a pesar de tener la custodia compartida. En una tutela en curso, se expresó la claridad que el medio paso por alto el articulo 47 de la ley 1098 de 2006, que establece la responsabilidad para los medios de comunicación respecto de publicaciones relacionadas con niños y adolescentes, independiente de su condición social, legal o estado. “Cualquier publicación de un niño o niña o adolescente en un medio de comunicación debe siempre estar autorizado por los padres de este o su representante legal” soporta la tutela presentada por Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe y madre de los hijos del cantante.

A Sandra Barrios, ex de Uribe, no le gustó el shampoo que el artista se dio y no supo en que momento fue tomada la fotografía en la que ella como tutora también no estuvo presente. Para expertos, Vea deberá llegar a un acuerdo económico basado en el número de ejemplares y alcance mediático. Lo sé todo el programa del Canal UNO reveló con lujo de detalles el “pleque pleque” e historia que ocupará la atención del entretenimiento durante varios días.

La Ex de Jessi Uribe Sandra Barrios se molestó por VEA

Ex de Jessi Uribe, Sandra Barrios entuleló a VEA