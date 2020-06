‘E.T.’ 38 años de un clásico del cine

Hace 38 años, Hollywood fue sorprendido en el verano de estrenos por un “extraterrestre“.

Hoy en nuestra ruta de “décadas” del entretenimiento, regresamos al 1982 porque un 11 de junio, se estrenó E.T. /El Extraterrestre de Steven Spielberg (en Colombia se vio el 25 de diciembre). El presupuesto de la película fue de $10 millones de dólares, lo que nunca sospechó el director de Tiburón e Indiana Jones, que la película se convirtiera en culto cinematográfico ya que a la fecha lleva facturados $800 millones de dólares. Se pensó una segunda parte que se llamaría: E.T. II: Nocturnal Fears. Donde ET regresaba a salvar a Elliot de extraterrestres pero Spielberg se arrepintió. En diciembre 2019, los fanáticos fueron sorprendidos en un spot comercial con el reencuentro esperado donde los “hijos” de Elliot interpretado por Henry Thomas, volverían a abrazar al ser del espacio. Recordamos las frases: “E.T. quiere llamar a casa” y “Yo estaré aquí” la última frase que el pequeño ser del espacio pronuncia al despedirse.

El dato Minuto 30: “La cinta está basada en un amigo imaginario del propio director, creado tras el divorcio de sus padres“. Así que los invitamos a volver a ver “E.T. /Extra Terrestial” en este día y acompañados de la familia o hijos que no conocieron el impacto de este filme que cumple 38 años de historia que también lanzó al fama a la “pequeña” en ese entonces Drew Brarrymore.

Vea el reencuentro de E.T. con Elliot