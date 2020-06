En una foto publicada en su cuenta de Instagram, la actriz Estefanía Borge, le mostró a todos sus seguidores el increíble proceso de sus glúteos tras casi ocho años de ejercicio y disciplina.

Y es que Estefanía se muestra muy sensual en una “tanguita” negra y en tres fotografías en estilo “collage” donde cuenta cronológicamente cómo ha sido su proceso y evolución del tamaño de sus glúteos a punta de ejercicio.

La actriz acompaña la fotografía con un mensaje en donde resalta que: “Todo cambio trae su esfuerzo y las cosas buenas toman su Tiempo”.

Estefanía Borge: “En el 2013 arranqué con 25 kilos de más… en el 2015 ya había logrado llegar a mi peso, en el 2017 fui transformando ese mismo peso en calidad…”

Asimismo, la actriz dice que en este año “voy viendo como todo tiene sentido…Un cuerpo sano y fuerte con estructuras sólidas y sostenibles”.

Estefanía publicó esta fotografía sin temor alguno, teniendo en cuenta que, al parecer, se le ven estrías en sus glúteos, incluso en la actualidad.

Muchos han sido los comentarios que la actriz ha tenido por compartir este proceso, donde le dicen que: “Eres un hit”. “una foto del 2013 y una actual!! Sería increíble. Ver ese cambio”, “Pues yo te veo churra desde el 2015”, “Lo más importante es que no cambies el interior…”, “Muy bacano el proceso… Y la voluntad que has pulido…”, “Tú has sido mi gran ejemplo, que con disciplina constancia perseverancia se logra los objetivos”.

La foto ya cuenta con más de 32 mil “likes”.

Vea la foto:



