Escuadrón suicida ya tiene imagen

James Gunn, el director de Guardianes de Galaxia, que de Marvel pasó a DC Comics, compartió la primera imagen del diseño y nombre de la Película ” El Escuadrón Suicida” en el día de su cumpleaños número 54.

Celebrando que este 5 de agosto es su cumpleaños, James Gunn, el director de la nueva película de DC Comics, compartió en sus redes sociales el nombre de cómo se llamara la nueva entrega e imagen de Escuadrón Suicida /Suicide Squad en varios idiomas de los mercados donde apuntará la nueva entrega de equipo de villanos “buenos” de Warner Bros.

Rodada en Panamá, con las actuaciones de Margot Robbie (Harley Queen) John Cena (Peacemaker), Idris Elba (vigilante) y Alicia Braga, la nueva “The Suicide Squad”, no es una secuela es un reinicio donde por ejemplo Will Smith no estará como Deadshot. El Escuadrón Suicida, imagen liberada por Gunn, hace parte de una galería de ocho títulos de carteles con los que los fanáticos han empezado a delirar con la invitación de Gunn para verlo en el panel de agosto 22. En sus propias palabras: “El equipo de The Suicide Squad acaba de regalarme estos increíbles títulos oficiales por mi cumpleaños y el elenco y yo tenemos mucho más que mostrarles el 22 de agosto en DCFanDome.com. Nos vemos”. La sorpresa fue el mensaje de todos los actores de “El Escuadrón” en varios idiomas.