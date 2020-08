“Es un bagre” le dicen a novio de Andrea Valdiri

A Andrea Valdiri le está saliendo caro noviazgo con Lowe León por comentarios de seguidores.

A pesar que Andrea Valdiri, compartiera en sus redes sociales que está fuertemente enamorada y que en una salida al mar después de “tanto tiempo pescando bagre y llegó su tiburón” con un video besando a Lowe León su actual novio, los seguidores no le perdonaron el derroche de sirena encima de su “tiburón” y lo compararon con un bagre a través de un mensaje directo “lo confundió porque ese no es un bagre, ese es EL BAGRE“. Como dijo una de sus seguidoras “te comes el pescado con espina y todo”, otros intentaron apoyarla con comparaciones que era un “Tiburón Tolimense” a lo que también respondieron que no ofendieran pues los tolimenses si tienen su encanto.

La historia de amor de esta pareja show colombiana conformada por Andrea Valdiri y Lowe León, comienza a dar frutos pues de los 360 mil seguidores con que inició las redes del cantante al pedirle ser su novia, ya subió a 448 mil seguidores que seguramente se han reflejado por los 4.7 millones que siguen a Andrea. Y es que es notable, el seguimiento para crear historias de ambos con cámaras en adentro del mar para verlos besarse o cómo el post de ella sobre él diseñado que hoy esta circulando en medios desde las Playas de Barú. En círculos cercanos a la pareja no descartan un dúo musical para seguir generando más interacciones sociales.