Érika Zapata vida de refranes y dichos

Érika Zapata la periodista refranes y dichos, se robó el corazón de los televidentes.

La corresponsal de Caracol Noticias en Medellín, Érika Zapata, conversó con Minuto 30 para contarnos de su vida y lo que está viviendo en los que algunos llamarían “15 minutos de fama” por su forma de hablar, voz y originalidad al presentar en vivo las noticias desde la capital antioqueña. Desde Santa Elena, la periodista de la Universidad católica Luis Amigó, que en sus inicios soñaba con trabajar al lado de los artistas urbanos, algo que cambio con el paso del tiempo al hacer sus practicas y seguir los pasos de Nena Arrazola entre otros comunicadores que fueron su inspiración. Su paso por Hora 13 Noticias, la Gobernación de Antioquia y Teleantioquia Noticias, le valieron para forjar su sueño como realizadora y periodista pero su “acento tan marcado paisa” no calaba entre algunos de sus “Jefes“, quienes le auguraban que ahí terminaría todo. Érika Zapata, vive otra historia donde afirma que el haber afrontado el cierre de esas puertas, la llevaron a Caracol Televisión donde se siente valorada y espera quedarse allí más tiempo porque se siente feliz. Resalta que las frases como “Pollos en un Galpón” del día sin IVA, nacen en el momento que le dan cambio como refranes y dichos, que sirven para contar las noticias a un amigo o conocido, posiblemente el gancho que la ha vuelto popular.

Érika Zapata, no tiene novio y no está en sus planes por ahora a pesar de miles de mensajes de admiración que le llegan a su WP donde le piden que les responda con voz saludos entre otras peticiones que le producen sonrisas. Podría decirse que la historia del “Patito Feo” siguiendo sus analogías con refranes y dichos se cumplió en su vida con el cariño que ha despertado en el país. Finalmente ella agradece este momento donde su padre es parte de este sueño porque con poco le dio, la sacó adelante y la hizo hizo persona.

Vea la entrevista Minuto 30 con Érika Zapata