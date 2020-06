Érika Zapata ‘la saca del estadio’ en Caracol Noticias

Érika Zapata la corresponsal de Noticias Caracol en Medellín, “la está sacando del estadio“.

“Dicen que todos tenemos un talento escondido” y en el caso de la niña Érika Zapata, su voz es la bendición que le ha regalado las mejores sonrisas al ser diferente y única a pesar que algunos intentaron frenar su sueño en la reportería televisiva. Ella misma, cuenta en sus redes la historia de cómo ha escalado en su vida profesional y que ahora vive un momento del que no quiere bajarse. Los mensajes de admiración, alegría y expresiones por su trabajo en Noticias Caracol cuando hace diferentes analogías de las noticias como la de “pollos en un galpón” para describir lo vivido en Medellín el pasado viernes en el día sin IVA subió su rating de popularidad.

Sus comienzos en hora 13, fueron especiales y por eso recuerda ese primer día de temor para luego pasar a Teleantioquia Noticias donde estuvo allí por unos meses como realizadora y periodista. Con respeto y guardando la reserva, afirmó en sus redes “siento que volví a nacer este año. Pasé de ser discriminada por mi voz y de que no creyeran en mí, a tener miles de seguidores por mi acento y a tener jefes que se la juegan toda por mi trabajo. Gracias Dios“. Y es que ella se roba en corazón en sus redes personales, precisamente en el día del padre, agradeció a esa persona que con esfuerzo le dio la vida profesional que hoy disfruta con este mensaje:”a quien con lo poco, me sacó adelante y me hizo persona“. En la foto publicada está al lado de su Papá en una tienda con una sonrisa que ilumina.

Este es el momento que la hace ser la Periodista del rating