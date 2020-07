Érika Zapata en la mira del Defensor del Televidente

Lo que faltaba que a Érika Zapata, le metieran la mano con el Defensor del Televidente.

A Érika Zapata la corresponsal de Caracol Noticias en Medellín, no le han faltado miles de mensajes de admiración por su trabajo al presentar las noticias con su estilo paisa y voz que la gente siente cercana. En la emisión del “Defensor del Televidente” del mismo canal, conducido por Amparo Pérez, le dedicaron espacio a petición de algunos televidentes que no ven con buenos ojos y escuchar hablar a Zapata. “Como pollos en un galpón“, “Barriga Llena Corazón Contento” y “Vivito y coleando“, expresiones de dos notas para referenciar su estilo, el programa presentó los puntos de vista que a la final el Profesor Cleóbulo Sabogal, defensor del idioma, defendió a la periodista y expuso que sus expresiones “coloquiales” no atentan porque en la literatura e idioma español es común este tipo de palabras que han sido utilizadas por escritores.

La periodista Érika Zapata que en sus redes comparte sus notas y comentarios, celebró estas apreciaciones y apoyo de esos televidentes que la siguen para bien o para mal porque demuestra que algo esta haciendo bien para que hoy sea centro de este tipo de reflexiones. Por su parte Amparo Pérez, elogió que Zapata, consulta las fuentes y elabora sus reportes con juicio sin dejar nada al azar.

Érika Zapata comparte opinión de Cleóbulo Sabogal

Defensor del Televidente. Opinión de Cleóbulo Sabogal sobre mi trabajo. Publicada por Erika Zava en Sábado, 4 de julio de 2020

Érika Zapata en la mira del Defensor