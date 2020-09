Erick Morillo el Dj que alcanzó el cielo con su música

Más allá de lo que se habla de la vida personal de Erick Morillo, se le reconoce que fue un talentoso Dj de fama internacional.

La muerte de Erick Morillo, ha dejado un sin sabor entre personas que le recuerdan por sus éxitos y le reconocen que era el que prendía las fiestas en Miami y Colombia, el Dj nacido en Nueva York pero con raíces colombianas al pasar parte de su adolescencia en Cartagena, donde varias veces se le vio tocar en esta y otras ciudades del país llenado discotecas. En una oportunidad posteó en sus redes el sentimiento por el país: “muy emocionado para regresar a mi país, Colombia, este fin de semana”. Ratificando los Premios como “Mejor DJ de House” de los Premios DJ y tres veces ganador del “Mejor DJ internacional”.

Con sus inicios como Dj de “acetatos” a través tornamesas en Discos en Nueva York y Nueva Jersey, pinchándolos con el nombre artístico de Reel 2 Real, alcanzó el cielo con el tema I Like to Move It, canción que fue un hit mundial en las listas de popularidad en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Y que fue el tema central de la película Madagascar 2005 donde el Rey Julien, interpretado por el cómico Sacha Baron Cohen, lo hizo famoso con “a mover el bote .. quiero mover el bote“. También Murillo hizo parte de la historia de El General con “Muévelo Muévelo” en los 90, entre otros artistas dejando un legado de más de 25 éxitos de la música disco y electrónica. En España, se le recuerda y un portal de rumbas y sitios escribió sobre él:”Sin duda, Erick Morillo tuvo un fuerte impacto en la industria de la música, en todo el mundo, pero quizá en ningún lado más importante que aquí, en la isla de Ibiza”.

