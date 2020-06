Enfermera ‘Jedi’ es sorprendida

Otro momento memorable Star Wars, se vivió en la televisión norteamericana en tiempos de Covi-19.

Los Show de la televisión en los Estados Unidos, no han parado de sorprender por sus invitados de lujo o increíbles momentos que quedan registrados disparando el rating. En Jimmy Kimmel Live, espacio que lleva 18 temporadas al aire, invitó a una enfermera a que narrará como era su vida y lo que la hacía vibrar para seguir adelante. Ella era Chloé Ducos de San Diego, California, quien no dudó en contar aspectos de lo que viven los verdaderos héroes en la primera línea de batalla en los hospitales. Kimmel en uno de los apartes de la entrevista, le recordó su afición por “Star Wars” y le dijo que alguien quería saludarla. Al otro lado y con el rostro cubierto, Mark Hamill (Luke Skywalker), se alzó la capa a lo que el rostro de Chloe cambió y con lagrimas escuchó “la fuerza es fuerte en ti“.

El memorable encuentro fue sellado con la entrega virtual de un sable “Jedi“, que el propio actor le dijo que lo firmaría y se lo haría llegar a su casa, finalmente pronunciando la frase “may the force be with you” / “que la fuerza este contigo“.

Vea el momento de Jimmy Kimmel y Mark Hamill sorprendiendo la Enfermera JEDI