Por medio de videos en Instagram, la actriz y cantante Greeicy Rendón le mostró a todos sus seguidores el tatuaje que se hizo su novio, el también cantante Mike Bahía en su ‘honor’.

Y es que de acuerdo a uno de los videos, Greeicy le pregunta al cantante que cuándo se hizo el tatuaje porque muchas personas piensan que es nuevo y él responde que es de hace dos años.

Asimismo, se observa que Mike Bahía se tatuó el rostro de Greeicy en una de sus piernas, mientras ella lo ‘presume’ abrazando la pierna y con una gran sonrisa, mientra se escucha de fondo la canción ‘Tattoo’ de Camilo y Rauw Alejandro.

Greeicy Rendón: “gracias cevivo por aceptar mis exigencias y tatuarte mi cara en tu pierna…”

El anterior es el mensaje con el que la cantante acompaña uno de los videos, pero también dice que: “después conocerán la historia completa.”.

Los comentarios de los seguidores de Greeicy no se hicieron esperar y le escribieron que: “ajajaja voy a obligar a mi novio a que haga lo mismo”, “Ni camilo si atrevió a tanto”, “Yo también me tatuaría tu carita Greeicy”, “Quien no se tatuaría esa carita tan hermosa”, “Ya pero cásense”, “Cuando el amarre hace su efecto”, “Ahora Camilo se va a tatuar a evaluna completa jajajajaja”,

“Los amooo”, “Todos quisiéramos a un Mike en nuestras vidas jajaajja”.}

Vea los videos:



Lea también: EN VIDEO: ¡Tremenda caída! Valerie Domínguez de ‘chica mala’ y qué ‘batacazo’ el que se metió