Por medio de un video en Instagram, la presentadora y modelo Valerie Domínguez mostró cómo ser una ‘chica mala’ pero se cayó de la cama en pleno ‘acto’.

Y es que en el video, se observa a la modelo encima de una cama, con una pose de rodillas muy sensual y en lencería negra y rosa satinada, tira un cojín fuertemente, mientras por medio de un ‘Tik Tok’ dice que:

Valerie Domínguez: “Por ahí dicen que te gustan las chicas malas…”

Además, expresa también que “pues déjame decirte que yo soy mala para todo”, y mientras avanza en la cama, se cae al piso y suena tremendo ‘batacazo’ dejando ver sus pies.

Los seguidores de la presentadora no se hicieron esperar y le comentaron que: “Jajajjaa muy mala”, “Que costalazo”, “Muy bueno Valerie”, “Me encanta”, “jajajaj me hiciste el día”, “Qué linda y bella”, “Mala o dormida que se cayó de la cama”, “Ahora si quedaste bien mala, mala de las rodillas”, “Jajajajajajajajk no eres mala, eres torpe”, “Hay mi reina espero que no te me hayas pegado duro”.

El video ya cuenta con más de 370 mil reproducciones:

Vea el video:



Lea también: FOTOS: Novio transgénero de Danna Sultana dio a luz al primer hijo