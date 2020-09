EN VIDEO: ¡A los 30 años pensó que había fracasado! Jhonny Rivera confesó que intentó quitarse la vida

En la actualidad Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos en Colombia, sin embargo, la historia del cantante ha estado llena de lucha y de momentos en los que no tuvo tanto éxito.

Rivera que suele compartir en sus redes sociales algunas de sus anécdotas en la música, confesó que alguna vez quiso quitarse la vida, porque pensó había fracasado.

Por medio de su Instagram narró que cuando tenía 30 años de edad, sintió que era un fracasado y en medio de un arrebato se le tiró a un camión en movimiento.

Narró que luego de separarse y volver a Pereira, sin un peso y con el corazón roto, estuvo trabajando con su padre en el campo. Sin embargo, se sentía muy mal de no haber prosperado: “Este sí no pudo con la vida, a este le quedó grande la vida, este se fue para Bogotá y tocó casi mandar el pasaje para que se pudiera devolver”

“Y me dio el arrebato y dije, aquí fue, aceleré, salí del carril y me fui contra un camión. Cerré los ojos a esperar el impacto, y el impacto nunca llegó porque el camión me esquivó”, expresó.