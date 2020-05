En los 90s los superhéroes se cascaban para saber cuál era el mejor

Curiosamente en las redes sociales, fanáticos de los comics diariamente se enfrentan en discusiones o peleas para definir si Iron Man es mejor que Batman o Superman que Thor y así otra serie de comentarios que son de nunca acabar. Vale la pena recordar que los Superhéroes Marvel y DC Comics alguna vez se enfrentaron en las historietas.

Los creadores de estas batallas fueron Ron Marz y Peter David, quienes les dieron un impulso hace 24 años al mal momento que pasaban los comics y generó un nuevo interés donde los lectores decidían quién era el ganador de esas batallas. Thor (Marvel) vs. Shazam (DC), Quicksilver (Marvel) vs. Flash (DC), Hulk (Marvel) vs. Superman (DC) y Capitán América (Marvel) vs. Batman (DC) entre otros lograron durante 4 entregas memorables encuentros.

Por el momento el sueño de los “Marvelitas” como se conoce a los fans de Marvel o los de DC es que Marvel Studios o Warner Bros, lleguen a un acuerdo de producir la “madre de todas las batallas” de superhéroes del universo de ficción.

Una idea no tan descabellada para Hollywood ya que las películas más taquilleras son las de estos personajes.