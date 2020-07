EN FOTO: ¡”No les falta nada”! Esta es la cuota monetaria que Jessi Uribe le pasaría a sus hijos para que vivan ‘bien’

Por medio de una foto, se dio a conocer lo que sería un mensaje del cantante Jessi Uribe revelando la cuota monetaria que le daría a sus hijos para su manutención, incluso dice que le pregunten a su ex esposa y madre de sus hijos y que no puede decir que no están bien.

Y es que en la foto, se observa que el cantante, al parecer, respondió un mensaje en Instagram en donde dice que: “Mis hijos están bien gracias a Dios, o pregúntele a la mamá, de eso si no puede hablar nunca, porque a mis hijos nunca les ha hecho falta nada…”.

¿Cuánto les daría Jessi Uribe a sus hijos mensualmente?

De acuerdo al mensaje que se ve en la foto, Jessi dice que: “Mensualmente doy 30 millones de pesos para mis hijos…”; asimismo, el cantante se cuestiona y dice que ahora que está diciendo la ‘verdad’, ¿cómo le van a decir?, ¿poco hombre por decir cuánto les pasa?.

Vea la foto:



Lea también: EN VIDEO: ¡Hasta con cantantes! Así fue la polémica fiesta de ‘cumple’ de Andrea Valdiri en plena pandemia por Covid-19