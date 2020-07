Ellen DeGeneres: “racista” investigación

Una investigación de Warner Media, comprometería la imagen del Show Ellen Degeneres.

Ellen DeGeneres y su equipo, serán investigados por Warner Media, luego de haber recibido algunas denuncias sobre un comprtamiento de racismo o malos tratos a sus compañeros de trabajo. De acuerdo al portal Variety, la compañía ha enviado un equipo auditor para que realice entrevistal, al equipo actual del programa y anterior para confrontar testimonios. Telepictures y Warner Media, compartieron un memorado interno la semana pasada diciendo “que se habían comprometido” después de numerosos informes de “bromas” y microagresiones donde se confundieron a dos empleadas de color por su mismo peinado.

La investigación a The Ellen Show, también incluye al productor Ed Glavin por experiencas en el set en tiempos de covid 19 a otro empleado, a quien también se le trató de intimidar según el memorando filtrado. La muerte de George Floyd, viene tocando lentamente show de televisión donde por cualquier comentario o referencia, se presume en las “licencias” ataques de xenobia contra las comunidades afroamericanas.

“The Ellen DeGeneres Show” has become the subject of an internal investigation by WarnerMedia following numerous accounts of workplace problems on the long-running daytime series https://t.co/fOayeSyJ1k

— Variety (@Variety) July 27, 2020