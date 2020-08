Ellen DeGeneres caída en desgracia “renuncia”

Después de ganar al año 15 millones de dólares por 17 años, Ellen DeGeneres abandona su programa.

La Revista Variety, considerada la biblia del entretenimiento, dio el primer campanazo con la investigación a The Ellen Show por parte de Warner Media, ante comentarios sobre ambiente tóxico laboral, el cual según empleados eran burlas por su condición afroamericana y otros detalles. Denuncias que Ellen, refutaba y señalaba a sus productores. La cosa tomó el tamaño de una bola de nieve cuando ex empleados como Tony Okungbowa, quien trabajó entre 2003 y 2013 ejerciendo como DJ Tony, ventiló en su cuenta de instagram “que sintió las malas vibraciones detrás de las cámaras y que era consciente de algunas de las cosas que pasaban”. El hecho es que los acusadores “son anónimos debido a los contratos de confidencialidad firmados por parte de la producción”, no obstante Warner Media, recibió detalles sobre el acoso o burlas sobre color de piel y cabello entre otros momentos que generaban malestar así la Jefe hubiera prometido un paraíso laboral. Las celebridades Ashton Kutcher, Katy Perry, Portia de Rossi su esposa, Alec Baldwin y Jay Leno entre otros la defiende ante esta bola de nieve laboral. Amigos se han sorprendido que el actor Brad Garret de “Todos Aman a Raymond” en su redes sociales, compartió que Ellen es la máxima responsable de todo lo que está ocurriendo basado en que “conoce a más de una persona a la que trataron de forma terrible allí”.

La confirmación de la renuncia que aún no se da de forma oficial, la filtró el Daily Mail, quien según fuentes escribió a NBC, argumentando que “ha tenido suficiente y quiere alejarse del show”. También trascendió que DeGeneres “siente que no puede continuar y que la única manera de recuperar su imagen y marca personal es dando fin al show”. Por eso ha sido tendencia esta noticia durante varios días, dejándola en los medios como que gracias al Show su fortuna está avalada en más de $1.111 millones de dólares, que gracias a sus 17 años de trabajo le permitió comprar mansiones de celebridades de Hollywood y venderlas.