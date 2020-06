El “Duro” Mark Walberg cumple 49 años

El cumpleañero Hollywood del 5 de junio es Mark Walberg.

Fanáticos celebran hoy el cumpleaños del actor, modelo, cantante y productor de televisión estadounidense, quien estuvo en Colombia en el 2018 rodando y disfrutando de un buen café. En los 90s, saltó a la fama por pertenecer al grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó éxito con el disco Music for the People. Otro impacto mediático lo logró como modelo de la firma Calvin Klein y desde allí ha tenido grandes momentos que lo han llevado manejar su carrera sin escándalos rodeado de su familia que hemos visto en el realitie de “Whalbugers“.

El gran suceso fue la nominación a los Oscar 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película “The Departed” con Leornado DiCaprio y compartir con Jack Nicholson. Entre sus actuaciones más recientes están “Ted“, “Contagio” que en estos tiempos de Covid-19 saltó al número uno del catálogo Warner Bros. y su más reciente película en Netflix, “Spencer Confidential” total éxito que se habla de una segunda parte. Enhorabuena por esos 49 años cumplidos esperando que el proyecto cinematográfico del”Hombre Nuclear” del que se ha especulado, posee los derechos y sería el productor se lleve a la gran pantalla.

Vea el Trailer de Spencer Confidencia acción y humor con Mark Walberg