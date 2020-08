El dolor de Iván Lalinde no termina aún

El dolor de Iván Lalinde aún no termina ya que su madre no sabe de la muerte de su esposo /Foto Redes Sociales

El presentador Iván Lalinde ha dado muestra de una fortaleza enorme con la muerte de su padre pero dejó abierta otra tristeza.

La muerte del padre del presentador Iván Lalinde, sigue partiendo el corazón de sus amigos, cercanos y seguidores ya que en un video en otras de las redes sociales del entretenimiento, expresa en un extracto de su mensaje que su mamá aún no sabe del deceso de su esposo. Con una fortaleza en la que intenta no llorar, le dice a los seguidores que “ella no pudo acompañar a su viejo, a su compañero de vida y viaje” porque estaba solo la UCI.

Iván a quienes muchos le han dado el pésame por WP, no ha podido responder y es duro pero sabe que el amor de los colegas y televidentes está presente. Su mensaje es claro: “cuidémonos y seamos conscientes del distanciamiento social, del uso del tapabocas; lavado de manos ..luego de dar gracias, repite que es doloroso y nos puede pasar a todos”.