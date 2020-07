El Cine en vilo volvería en 2021

Warner sacó oficialmente a Tenet del Calendario de estrenos de este año y hace incierta la reapertura de cines.

La película Tenet de Christopher Nolan, el director de Dunkerque y Batman “El Caballero de la Noche” entre otros grandes éxitos no se estrenará este 2020. La compañía Warner Bros., la ha eliminado de su calendario de lanzamiento, dando un gran golpe y campanazo a las salas de cine que esperaban con este estreno, volver llenarse y generar miles de millones en dólares para Estados Unidos y pesos para Colombia, que al cerrar desde marzo estaban a la expectativa.

Tenet era una de las producciones Hollywood, que de acuerdo a los primeros que la han visto era la ideal para revivir el cine. Por eso no está claro cuándo las salas de cine le darán la bienvenida al público, y más cuando en China se habla de una apertura en Occidente el panorama es más oscuro ante el aumento de los contagios de covid al no mantener el distanciamiento social. Según los mismos exhibidores, abrir con un 50% de público sin vender snacks tampoco sería rentable la reapertura así sean los estrenos más esperados porque el público sin palomitas no disfruta el cine. Finalmente, se habla que autocinemas cobrarán vigencia y deberán adaptarse a un nuevo sistema de pantallas para generar más funciones desde tempranas horas del día.

El Cine en vilo Tenet volvería en 2021