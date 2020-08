El Cine en un video que aplauden en redes

El director creativo, Lee Steffen, compartió un twitter con un video de Aimee La Joie una actriz, que describe todas las personas involucradas en un una producción cinematográfica.

con más de 80 mil retweets y 1.000 comentarios, el video de Aimme La Joie, una actriz nacida en San Diego California, Estados Unidos, viene siendo aplaudido porque recuerda todo el equipo de trabajo que está detrás de las producciones cinematográficas de Hollywood. Lo que hace memorable su corto, es la caracterización que ella hace de los roles desde el actor, productor, director, sonidista, conductor, asistentes, creadores de efectos especiales, luces, escenografía y una lista que en verdad son el gran equipo de trabajo.

El objetivo del video, es reconocer cada papel y rendir el homenaje a quienes desde marzo están en sus casas el regreso total, ya que algunas producciones se han visto afectadas por el paro de Hollywood, además las que han regresado han tenido que prescindir de muchos de estos por el distanciamiento social y equipos se han encargado de multiplicar roles. La serie “The Rokiee“, que narra las incidencias de una unidad de Policía de Hollywwod y el novato más veterano, ha recibido cambios como que los guiones se los llevan a casa empaquetados, la comida en bolsas, no se ven los actores sino en las escenas citadas y todo lo que antes hacían varias personas, lo hacen un grupo reducido.

