Doña Florinda triste por salida del Chavo

Ante la salida del Chavo y el Chapulín Colorado de las cadenas internacionales, Doña Florinda opinó sobre el tema.

“Qué opino de que se deje de transmitir el programa ‘Chespirito’. Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, dijo Florinda Mesa en sus redes sociales, ante la noticia que este fin de semana, dio por terminada las emisiones internacionales de los espacios que dirigió y creó Roberto Gómez Bolaños. De acuerdo a medios, la disputa obedece a la cadena Televisa, dueña de los derechos del programa, y la familia de Gómez Bolaños, quien es propietaria de los derechos de explotación comercial de los personajes. Para otros, es simplemente el inicio del litigio, que desencadenará en el lanzamiento de la bio serie de Chespirito donde Televisa, espera tener derechos también y no se la lleven a una Plataforma sin su aprobación.

Para otros como doña Florinda, son ejecutivos sin visión que lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo seguirán, y estará más vivo que nunca. Por el momento, Colombia, fue uno de los países afectados donde Caracol TV y RCN Televisión, emitían con éxito las series de el Chavo y Chespirito. Fanáticos, han comentado que en redes se pueden ver importantes capítulos de ambos espacios y otros atinan a que era el momento de decir fin a los recuerdos de años de infancia.