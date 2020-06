Por medio de su cuenta de Instagram, la reconocida doctora Polo -Ana María Polo-, del programa “Caso Cerrado”, le compartió a todos sus seguidores una foto de su juventud en su fiesta de graduación.

Y es que esta foto causó polémica debido a que aparecen dos mujeres, los seguidores de la doctora Polo se confundieron y no sabían cuál de las dos era, escribiendo mensajes como:

“¿Cuál es ella?, “No se parece a ninguna de las dos”, “Y cuál de las dos chicas es Ana”, “¿Es la de rosa?”

Sin embargo la doctora Polo no expresó cuál de las dos mujeres de la foto era ella en la publicación; pero sí dejó un emotivo mensaje de homenaje a todos los que no podrán tener su fiesta de graduación al finalizar este año: “Con mis compañeros de clase de la Academia del Perpetuo Socorro en Puerto Rico, Pensando en todos los chicos que no pudieron tener su fiesta de graduación al finalizar este año escolar. ¡Saludos para todos ustedes!”.

¿Y entonces cuál de las dos es la doctora Polo?

En otra foto publicada en su cuenta de Instagram por la doctora Polo en el año 2016, puede resolverse esta confusión, debido a que aparece en la ceremonia de su graduación con cabello corto, lo que permite confirmar que la mujer del lado izquierdo y de vestido rosado es ella.

Vea las fotos:



