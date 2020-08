Directores de Walking Dead y Supernatural dirigirán Resident Evil Netflix asegurando sello de terror.

Ante el anuncio que Resident Evil el popular videojuego de la saga de Capcom, que fuera llevado al cine por Constatine Films e interpretado por Milla Jovovich en el papel de Alice, llegue fanáticos estan felices pues se descubrió que detrás de la historia estarán dos grandes directores quienes han tratado los villanos, zombies y terror.

Lo que genera más expectativa es que la propia plataforma contestó algunas preguntas entre ellas la duración y dirección esta última la más importante para saber la línea de tiempo además de quienes conducirán las emociones de Resident Evil: “La temporada es de 8 episodios de 1 hora. Estará a cargo de Andrew Dabb (Supernatural) y Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination), quienes dirigirán los primeros dos episodios”. El resto ya tiene la atención por parte de fanáticos no solo del videojuego sino de la saga cinematográfica en la que Milla Jovovich fue productora con la compañía alemana Constatine. El misterio en los próximos meses estará centrado en quién será Alice o Jill Valentine entre otros personajes contra la batalla de zombies mutantes.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

