Después de confirmar que volverán a unirse en una película, DiCaprio, De Niro y Scorsese, surgió la pregunta cómo rodarán en tiempos de covid-19.

Los fanáticos del cine, celebran que Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Martin Scorsese, se reúnan de nuevo para rodar una película que llevará por título Killers of the Flower Moon, la cual de acuerdo al cronograma de producción se comenzará filmar a mediados de febrero 2021 y verá la luz en el 2022. Una de las mayores preocupaciones es cómo lo harán por el distanciamiento social en tiempos de covid-19 donde la industria cinematográfica ha estado parada por este motivo. Desde ya se ha dicho, que los cuidados son esenciales y más por la edades de De Niro y Scorsese, según afirmaciones de Rodrigo Prieto, director de fotografía de la compañía que tiene los derechos: “sinceramente, habrá que ser muy cuidadosos respecto al rodaje. Martin Scorsese padece de asma, así que tenemos que mantener muchas precauciones con él”. Por otro lado confirman que no quieren que De Niro ni nadie tengan contacto para que se genere un positivo covid.

Así que DiCaprio, De Niro y Scorsese rodarán con bioseguridad, esperando contar con dichas que medidas que permitan que los planos de los actores y rostros estén a una distancia que no los ponga en riesgo. Killers of the Flower Moon, ya tiene asegurado toda la atención con un presupuesto de $200 millones de dólares, los cuales hacen parte de una negociación donde Apple TV+, que tiene los derechos de distribución de la cinta para estrenar en plataformas en streaming, mientras que Paramount Pictures cuenta con los derechos de explotación de la película para su lanzamiento comercial en salas de cine, recordando que es factible que las ventanas de exhibición permitan estrenos simultáneos.