El 13 de julio es el día mundial del Rock gracias al Live Aid 1985.

El Día Mundial del Rock se inició el 13 de julio de 1986 en conmemoración del Live Aid, un evento musical cuyo objetivo fue recaudar fondos para luchar contra el hambre en países africanos y en el cual participaron importantes bandas e intérpretes del rock procedentes de Europa y Estados Unidos. Bob Geldof, recordado por su actuación en The Walk la película musical de Pink Floyd, su canción “Odio los lunes” y “Sabrán ellos qué es Navidad” entre otros temas, logró reunir entre los estadios de Wembley en Inglaterra y JFK en Filadelfia USA a 46 artistas para cantar por Africa. Queen (actuación que fue recreada en la película del 2018), Phil Collins, Sade, Bavid Bowie, U2, Wham, Huey Lewis, The Who, Judas Priets, Santana, Paul Simon, Elton John, Tears For Fears, Simply Minds y entre otros marcaron una página musical que ha sido difícil igualar. Fueron dieciséis horas, dos estadios, 1.500 millones de espectadores, cientos de millones de dólares de recaudación en recaudo, más 150 países conectados y 16 horas de televisión ininterrumpida vía satélite hace 35 años, una novedad para la época que hoy se repite en tiempos de Covid virtualmente.

El Día Mundial del Rock que se celebra un 13 de julio, es más que un recuerdo es una fecha para decir que la música está ligada a causas sociales más allá de los géneros musicales.

The #GlobalGoalUnite Concert is LIVE, hosted by Dwayne @therock Johnson! Tune in to watch artists, comedians, activists, and more unite to support equal access to COVID-19 aid for everyone, everywhere. Let’s build a better future: https://t.co/AQFKWGWXjE https://t.co/KhzbVh71sD

